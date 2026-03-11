2011年の福島第一原子力発電所事故から15年を迎えて、初めて日本政府がソウル都心で福島の観光PR動画を上映した。AFP通信によると、福島県を広報する観光動画が10日、ソウル市内の大型電光掲示板に登場した。事故後、日本政府が韓国で「福島」の地名を掲げて大衆広告を出すのは今回が初めてだ。日本政府の復興庁が制作したこの30秒の動画は、福島の有名観光地を紹介しながら「15年間の回復とともに、今こそ福島を訪れる時」という