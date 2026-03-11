「仕事の9割は防災です」笑顔でそう言い切る時東ぁみさんの顔に、迷いはなかった。2005年のデビュー以来、メガネっ娘アイドルとして一世を風靡した彼女の現在地は、すっかり「防災ガチ勢」へとシフトしていた。防災ラジオ2本のレギュラー出演に全国講演、防災イベント企画にオンラインサロンの主催と、活動は多岐にわたる。ちなみに、地域の防災活動をリードする民間資格「防災士」を取得したのは2007年、アイドル全盛期のど真ん中