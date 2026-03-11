溝口氏らが作ったSANAE TOKENの目的は、「民主主義のアップデート」（専用サイトより）。トークンをインセンティブにして国民の声を吸い上げ、高市首相に届ける狙いがあったという。首相が代表を務める奈良第2支部関係者も了承していたが、騒動を受けて3月5日にプロジェクトの中止が発表された。ジャーナリストの石戸諭氏は、今回の騒動が政権周辺の“応援団”の軽率さを浮き彫りにしたと見る。「真に恐れるべきは有能な敵ではなく