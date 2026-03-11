◇第6回WBC1次ラウンドA組プエルトリコ―カナダ（2026年3月10日サンファン）プエルトリコのノーラン・アレナド内野手（34）が今大会4試合、13打席目で待望の初安打を放った。初回無死一、二塁、カナダ先発・バラゾビックのチェンジアップを捉えた打球は二遊間を破り、中前へと達する先制打となった。メジャー通算1921安打、353本塁打。本塁打王3回、打点王2回の打撃力だけでなく、13年から10年連続で三塁手部門のゴー