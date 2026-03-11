試合は１−３の敗戦。ただ、スーパーゴールが生まれた。インドは現地３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第３節で台湾と対戦。０−１で迎えた39分、FWマニシャ・カリヤンが一時同点となるゴールを決める。ペナルティアークの手前右寄りのFK。自慢の左足を振り抜く。狙いすました一撃。放たれたボールはクロスバーを叩き、地面に当たって跳ね返り、ゴールの外に飛び出す。VARが介入