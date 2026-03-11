お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは3月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。長女とのLINEのやりとりを公開しました。【写真】ほっこり親子LINEの内容とは？「記念する事何もないんやけどｗ」「今回のディズニースケジュール」と題し、長女から送られてきたLINEを公開。「2時半に吉祥寺の美容院にパパが迎えに来る」「まず着いたらボンボンヤージュに行く」などと、スケジュールが書かれています。「記念プリクラを2人で撮る」