大谷翔平選手は名実ともに世界が認める超一流アスリートです。しかしどんな人でも人生において常に絶好調ということはないでしょう。では大谷選手は、「ダメになったとき」についてどう考えているのでしょうか。 西沢泰生さんの『大谷翔平はなぜ、壁を越えられるのか？』は、大谷選手の言動や考え方をクイズ形式で解説する書籍です。今回は本書から大谷選手の「ダメだったとき」との向き合い方を一部抜粋してご紹介。 もし失敗した