お笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史（55）が11日までに自身のインスタグラムを更新。娘との2ショットを披露した。「次女とウィークナイトパスでシーにインパ！」と書き出した藤本。仲睦まじい次女との2ショットをアップした。ファンからは「面白い、かっこいい、優しいパパ」「愛おしい」「2人とも可愛いです」「2人とも楽しそう」「パパフジモン最高」「可愛すぎる親子」「全力で娘に愛情注いでるやん」「娘さん顔小さい」な