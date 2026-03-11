＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】“腰砕け”状態から驚異の大逆転土俵際で膝が折れ、今にも崩れ落ちそうな“腰砕け”状態。絶体絶命のピンチから、奇跡のような粘りを見せた一番に館内が騒然となった。「あそこから残れるとかヤバい」「どんな身体能力だよ」「土俵際のしぶとさよ」と驚愕の声が相次いだ。十両十三枚目・藤天晴（藤島）が、幕下二枚目・白鷹山（高田川）を寄り切りで下し、