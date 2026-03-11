2月の衆院選で与党が憲法改正発議に必要な3分の2以上の議席を確保したことで、憲法改正の可能性が取り沙汰されている。高市政権は本当に憲法を改正するのだろうか。東大名誉教授の井上達夫さんは「高市首相は選挙で憲法改正を訴えず逃げ回っていた。選挙を意識した姑息なやり方だ」という――。■憲法改正の条件が整いつつある高市首相は、本年2月8日の抜き打ち解散総選挙の奇策が功を奏し、自民単独で316議席、連立パートナーの日