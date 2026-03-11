テニスのＢＮＰパリバ・オープン女子シングルス４回戦（１０日＝日本時間１１日）で世界ランキング１６位の大坂なおみ（２８）は世界１位のアリーナ・サバレンカ（２７）に２―６、４―６で完敗し、２０１８年大会以来となる８強入りを逃した。大坂は１月の全豪オープン３回戦を前に腹部の負傷で棄権して以来、約１か月半ぶりの復帰戦で１６強入りを果たしていたが、この日は世界１位を相手にサーブで主導権を握られた。第１セ