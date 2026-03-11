米ＣＢＳスポーツは１０日（日本時間１１日）に「２０２６年に注目すべきＭＬＢ節目の記録」を紹介、ドジャースのワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇とともに大谷翔平投手（３１）の４年連続ＭＶＰ受賞を挙げた。トップで紹介したのはドジャースのＷＳ３連覇だ。「野球のようなスポーツで連覇するのは至難の業です」と前置きすると昨年の連覇がヤンキースの１９９８〜２０００年以来と紹介。「ＷＳ３連覇はさらに稀有なことです。