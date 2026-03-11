世の男性が「恋人のいない寂しさ」を痛感するのは、どのような瞬間なのでしょうか。そのタイミングさえ押さえておけば、意中の相手とお近づきになることも難しくないかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『隣に女の子がいてくれたら…』と猛烈に寂しさを実感する瞬間」をご紹介します。【１】辛いことがあり、誰かに慰めてほしくなったとき「こんなとき彼女がいたらヨシヨシし