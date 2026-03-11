阪神は１１日、嶋村麟士朗捕手と支配下選手契約を締結したことを発表した。背番号は「８５」となる。藤川監督の母校・高知商出身で、四国ＩＬ・高知を経て、２４年の育成ドラフト２位で指名された。オープン戦７試合に出場し、打率５割４分５厘。８日・巨人戦（甲子園）では“プロ１号”を放っていた。コメントは以下の通り。「話をいただいた時は、ほっとした気持ちもありました。ただ、ここからがスタートだと思うので、謙