寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」（JR西日本提供）首都圏と中四国を結び、国内で唯一定期運行する寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」が14日にダイヤ改正を迎える。夜間の保線作業の時間を確保するため、下りの東京駅出発時刻を繰り上げて、所要時間は24分増加。デビューから間もなく30年を迎えるが、車両を管理するJR西日本の倉坂昇治社長は「非常に人気の列車で、極力長く運行したい」と意欲を見せる。ブルートレイン「出雲」