１１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万４２４８円３９銭）に比べて１１００円超上昇した。５万５３００円台で推移している。中東での軍事衝突が早期に収拾するとの見方や原油価格の下落を受け、買い注文が優勢となっている。