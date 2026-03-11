阪神は１１日、育成選手の嶋村麟士朗捕手（２２）と支配下契約を結んだことを発表した。背番号「１２８」から「８５」となる。嶋村は球団を通じ「話をいただいた時は、ほっとした気持ちもありました。ただ、ここからがスタートだと思うので、謙虚な気持ちを忘れずに、向上心を持って日々の練習を積み重ねて、チームに貢献できるように頑張りたいです」とコメントした。２年目の今季は２月のキャンプから宜野座組に抜擢された