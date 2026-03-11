10日夕方、五城目町の中心部で火事があり住宅に棟続きの小屋を焼きました。けが人などはいません。五城目警察署の調べによりますと10日夕方、五城目町下タ町の小屋から煙が出ているのを近所の住民が発見し、小屋の中に炎も見えたことから消防に通報し、火元に火事ぶれをしました。火は午後7時半ごろに鎮火しましたが、この火事で火元の81歳の男性の住宅に棟続きの小屋を焼きました。けが人などはいませんでした。警察は出火の原因