米国男子ツアーは、現地時間12日（木）から4日間「ザ・プレーヤーズ選手権」が開催される。この大会は米ツアーの旗艦（フラッグシップ）大会であり、「マスターズ」、「全米プロ」、「全米オープン」、「全英オープン」に次ぐ“第5のメジャー”と呼ばれている。そんなビッグトーナメントを楽しむ前に、知って得する豆知識をおさらいしよう。【写真】松山英樹のスイングをAI分析して大発見◇■ツアープロNO.1決定戦、賞金額も“ケタ