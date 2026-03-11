阪神は11日、嶋村麟士朗捕手（22）と支配下選手契約を締結したことを発表した。支配下選手契約に伴い、背番号は「128」から「85」に変更となる。嶋村は「話をいただいた時は、ほっとした気持ちもありました。ただ、ここからがスタートだと思うので、謙虚な気持ちを忘れずに、向上心を持って日々の練習を積み重ねて、チームに貢献できるように頑張りたいです」とコメントした。8日の巨人戦で甲子園初本塁打をマークするなど、