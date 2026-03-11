ドジャースの佐々木朗希投手（24）が10日（日本時間11日）、ホワイトソックスとの練習試合（Bゲーム）に登板。4回を投げ1安打無失点、9奪三振の好投を見せた。同日、地元中継局「スポーツネットLA」などが報じた。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のファビヤン・アルダヤ記者も「4回、1安打、0失点、1死球、9奪三振、59球、40ストライク（17空振り）」と投球内容を詳報。「先頭打者に初安打を許したが、その後、7者連