日銀が11日発表した2月の国内企業物価指数（2020年平均＝100、速報）は前年同月比2.0％上昇の128.3だった。伸び率は1月の2.3％から0.3ポイント縮小した。企業物価指数は、企業間で取引される商品の価格水準を示す。家庭が購入するモノやサービスの価格動向を表す消費者物価指数の先行指標とされる。