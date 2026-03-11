「ニューヨーク・ポスト紙」は10日（日本時間11日）までに、ヤンキースの開幕投手に左腕マックス・フリード（32）が指名されたと報じた。ヤンキース移籍後では初めてで、キャリアでは4度目の開幕投手となる。フリードは昨季、3月にゲリット・コールが「右肘内側側副じん帯再建術」（通称トミー・ジョン手術）を受けて離脱したことを受け、チームのエースとして活躍。25年の開幕投手はカルロス・ロドンが務めたが、フリードはヤ