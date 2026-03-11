きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1200円以上値上がりしました。中東情勢の先行きは依然として不透明感が強いものの、原油価格が下落していることに加え、きのうのニューヨーク市場で半導体関連株が上昇した流れを受け、東京市場でも買いが先行しています。きのうはトランプ大統領の発言をきっかけに、中東の混乱が早期に収束するとの期待感が広がり、日経平均株価は一時、1900円以上値上がりしました。