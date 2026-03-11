Mamikoことラッパー、シンガーの鈴木真海子（29）が10日、自身のXを更新。ソロ活動再開について言及した。昨年5月、体調不良により活動休止を発表。今回「こんばんは。ソロのライブを再開していきたいと思っております。明日からまたいろいろお知らせしていきます。どうぞよろしくお願いします」とつづり、近影も公開した。鈴木は女性ラッパーユニット「chelmico（チェルミコ）」としても活動。2月、所属レーベルの公式サイトを通