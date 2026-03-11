Adobeは3月10日（米国時間）、「Photoshop」のWeb版およびモバイル版で、「AIアシスタント」のパブリックベータ提供を開始した。また、AI生成スタジオ「Adobe Firefly」の画像編集機能を拡充し、生成AIと編集AIを横断して使える体制を強化した。AIアシスタントでは、AIとの対話を通じて、クリエイティブ作業を実行してもらったり、ワークフローのガイドやパーソナライズされた提案を受けられる。たとえば「照明を調整して」「背景