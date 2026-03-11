少ないごはんで満足するためには？１日どれくらいの「炭水化物量」がベストなのか １日・１食あたりの糖質摂取量は？ 血糖値が上がることを防ぐために、糖質を一切摂らなければいいのかというと、そうではありません。その理由は長続きしないからです。例えば、ご飯やうどん、ラーメン、パスタをはじめ、果物もお菓子も食べない生活を想像してみてください。なんとも味気ないうえに、ストレスも溜まると思いませんか。 さ