月と地球は兄弟なの？ 月は惑星と地球の巨大衝突によってできた 月の直径は地球の約４分の１です。実は太陽系の衛星のなかで、惑星の大きさに対してこれほど大きい衛星はほかにありません。 木星の衛星は27分の１、火星の衛星は310分の１ほど。月がなぜこれほど大きいのかについてはまだ解明されていません。 そんな月の起源については長年議論されてきました。月起源の主な説は次の３つでした。 ・親子説（分裂説）