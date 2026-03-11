推古天皇の信仰心が詰まった美麗な厨子！ 飛鳥期仏堂建築をそっくり模した収納箱 ── 玉虫厨子 推古天皇※が朝晩の礼拝に愛用した仏具収納箱が「玉虫厨子」（国宝）だ。推古天皇（554～628年）は、いつ、どこへ行くにも玉虫厨子を持参し、朝晩の礼拝時、扉を開いて念持仏に向かって手を合わせたという。玉虫厨子とは移動用の収納箱のことだが、この厨子に限って、推古天皇の特注品なのか、特別豪華に仕上がっている。