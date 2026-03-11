女優の武田久美子（57）が11日までに自身のインスタグラムを更新。レース編みの白ワンピ姿を披露した。「昨日の私です2026はセクシーでエネルギッシュな姿を沢山お魅せしますね」とつづり、レース編みの白いワンピース姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ綺麗素敵です」「憧れの女性」「たまらなくセクシーで美しいです！」「癒されてます」「最強に綺麗過ぎ」などの声が寄せられている。