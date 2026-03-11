ギャルモデルの今井アンジェリカ（25）が10日配信のABEMA「愛のハイエナ5」（火曜後11・00）にゲスト出演。学生時代の“修羅場”を激白した。スタジオでは過去の恋愛トークをテーマにトークを展開した。今井は「一番ケンカが強い男の子と付き合ってました」と告白した上で、“修羅場”エピソードを語り始めた。当時の彼氏から「その子とは遊んじゃいけない」と言われていた男性がいたという。今井は「なんでだろう？自分で確