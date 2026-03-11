「＝LOVE」のみりにゃこと大谷映美里（27）が11日までに自身のインスタグラムを更新。WBC観戦の様子を公開した。「東京ドーム」と書き出した大谷。「#WBC 観に行かせていただきました！」と報告した。「4連勝おめでとうございます」と祝福。「オオタニサンパネルと撮影しました」と添えて、特大パネルとの“2ショット”を披露した。ファンからは「ダブル大谷共演してた」「可愛さではメジャー並みですもんね」「どっちも世