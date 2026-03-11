放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが11日、Xを更新。数少ない「オチなし投稿」をした。デーブは「今年も3月11日になりました。僕の心はいつも被災地の皆さんと一緒にあります」と2011年3月11日に発生した東日本大震災に言及した。そして各地で戦争や紛争が勃発し、続いている世の中にもふれ「世界は悲しみに満ちてますが、辛い時は、どうぞ僕を笑いものにしてください。オチはありません」と述べた。デーブは日ご