資生堂のメイクアップブランド「マジョリカ マジョルカ」のアイシャドウ「シャドーカスタマイズ」が在庫限りで販売終了となります。2026年3月2日にブランドの公式Xアカウント（＠majolica_tweets）が発表しました。Xでは「シャドーカスタマイズ廃番って聞いて泣いてる」「愛用してるから廃番になるの悲し...」「販売終了と聞いて急いで買ってきた」といった悲しみの声が続出しています。「550円でこの粉質は本当にすごい」販売終了