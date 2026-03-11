若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。3月10日（火）に放送された同番組では、今期3本のドラマに出演するなど俳優としても注目されている超特急・草川拓弥がゲストに登場。そのなかで、若槻が苦手なタイプの人についてトークする場面があった。【映像】若槻千夏「圧倒的に経験がある」苦手な人を明かす「バラエティのノリはできない」