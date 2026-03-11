春の休日に、最先端の科学に触れる特別な体験を！JAXA（宇宙航空研究開発機構）は、2026年4月19日（日）に航空宇宙ファン待望のイベント「調布航空宇宙センター一般公開2026」を開催します。今回は混雑緩和のため定員7,000名の「完全事前申込・抽選制」となっており、エントリーの締め切りは3月16日（月）17:00と目前に迫っています。次世代の超音速旅客機や環境に優しい航空機など、普段は見られない研究施設を親子で探検できる貴