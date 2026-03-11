レタスの栄養素を最大限に活かすためには、調理法や食べ合わせに配慮することが大切です。水溶性ビタミンの損失を抑える工夫や、脂溶性ビタミンの吸収を促す調理のポイントなど、実践的な方法をお伝えします。また、消化や吸収を妨げる可能性のある組み合わせについても確認していきましょう。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴 2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業 2020年4月株式会社野口医学研究