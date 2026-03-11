そばアレルギーを持つお子さんが学校に通う場合、学校側との連携が欠かせません。学校給食でそばが提供される場合は除去食や代替食の対応を確認し、献立表の事前チェックを徹底します。クラスメートや教職員に対して理解を求めることも大切です。エピペンを処方されている場合は、緊急時対応マニュアルを共有し、お子さん自身が自分のアレルギーについて理解することも重要です。 監修管理栄養士：中西 真悠