韓国ソウルで発生した「江北（カンブク）モーテル連続殺人事件」の被疑者の身元が公開され、過去に同年代の女性を殺害した「チョン・ユジョン事件」との類似性が注目されている。【写真】「顔つきからして悪魔」小学校で8歳児童を刺殺した韓国女教師専門家たちは、両被疑者ともに“女性としての物理的限界”を克服するために緻密な事前設計を経ており、特にターゲットの警戒心を完全に崩した後に犯行に及んだ点が「そっくり」だと