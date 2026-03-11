11日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比100ポイント高の3万3490ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3153.02ポイントに対しては336.98ポイント高。 株探ニュース