北海道・岩見沢警察署は2026年3月10日、傷害の疑いで岩見沢市に住む会社員の男（25）を逮捕しました。男は3月9日午後10時半ごろ、自宅で美唄市に住む女性（26）を突き飛ばし、けがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、2人は交際関係で、男は女の胸付近を押して突き飛ばしたということです。このとき、転びそうになった女性が椅子に足をぶつけ、軽傷を負いました。翌日の日中、男の勤務先の上司から「（男が）出勤して