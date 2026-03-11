アメリカがイスラエルに対し、イランの石油インフラを攻撃しないよう要請したとアメリカメディアが報じました。【映像】攻撃を受け、激しく炎上する石油施設（実際の映像）イスラエル軍は7日にイランの首都テヘランにある複数の石油貯蔵施設を攻撃するなど、インフラにも攻撃の対象を広げています。こうした中、ニュースサイト｢アクシオス｣は10日、関係者の話としてトランプ政権がイスラエルに対し、イラン国内にある石油イ