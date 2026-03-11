鉄道会社が、自転車を通じて沿線に人を呼び込む取り組みに力を入れている。自転車をそのまま持ち込める列車を増やすほか、沿線を巡る「サイクルツーリズム」の環境を整備する動きも目立つ。鉄道の新たな需要を掘り起こすとともに、地域の活性化を図る狙いがある。（佐藤一輝）経済効果は１億円ＪＲ東海は昨年５月、浜名湖を望む弁天島駅（浜松市）前に、サイクリングの拠点を設けた。ロードバイクや電動アシスト自転車など約６