取材に応じる米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手＝10日、アリゾナ州グレンデール（共同）【グレンデール（米アリゾナ州）共同】津波で自宅が流され、父と祖父母を亡くした東日本大震災から15年。岩手県陸前高田市出身の米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手（24）は10日（日本時間11日）、「震災に対して思うことは毎年、そこまで大きくは変わらない。今までと同じように思っている」と静かに胸中を語った。岩手・大船