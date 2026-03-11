侍ジャパンの菅野智之投手（36）が11日、自身のXを更新。決勝ラウンドで打線の鍵を握る後輩に、愛のある“イジり”で奮起を求めた。10日のチェコ戦後、羽田空港から決勝ラウンドを戦うマイアミの地へと出発した侍ジャパン。菅野は巨人時代の同僚・岡本和真の写真を投稿し「今日も守備お疲れ様でした！」とコメントを添えた。仲のいい者同士が展開する丁々発止のやりとりは、菅野が先発した8日のオーストラリア戦前から始まっ