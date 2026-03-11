【北京共同】北朝鮮メディアは11日、5千トン級の駆逐艦「崔賢」が10日に複数の戦略巡航ミサイルを試射したと報じた。4日にも駆逐艦から同様のミサイルを試射したばかり。9日に始まった米韓の合同軍事演習に対抗する狙いとみられる。金正恩朝鮮労働党総書記は、試射の様子を党幹部や娘とオンラインで確認した。ミサイルは2時間50分近く飛行して黄海の島に命中した。駆逐艦の探知能力を検証し、海兵に発射技術を熟達させる目的が