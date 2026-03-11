ロシアのプーチン大統領がイランのペゼシュキアン大統領と一連の攻撃開始以降2度目の電話会談をし、アメリカ側との本格的な仲介に乗り出したのではとの見方が出ています。【映像】攻撃を受けたイラン・テヘランの様子ロシア大統領府によりますとプーチン大統領は10日、ペゼシュキアン大統領と電話会談し、イラン情勢について改めて政治的な解決を求めたということです。ペゼシュキアン氏との電話会談は今月6日にも行われてい