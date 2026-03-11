Image: Amazon.co.jp この記事は2024年12月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。電源タップや延長コードをつないだ時に問題なのが、煩雑になりがちなコンセント周り。いざ使いたい時に埋まっていたり、空いているのに隣のコンセントとの間隔が狭くて挿せなかったりした経験も多いのではないで