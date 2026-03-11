Image: Sonny Dickson/X やっぱり縦長じゃなくて、横長デザインになるのかしら。Apple（アップル）はこの秋iPhone 18 Proシリーズに加えて、同社初となる折りたたみiPhoneをリリースするとの予想が出ています。Appleが手掛ける折りたたみスマートフォンは一体どんな見た目になるのか今からとても楽しみですが、ここで新たな情報が流れ込んできました。広げたらまるでiPad mini？pic.twitter.