ロマンチックなファッションが注目されている今シーズン。プラスワンでトレンド感アップを狙えるスカートを、ぜひとも取り入れたいところ。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人の春コーデにぴったりな「きれいめスカート」をご紹介します。主役級の存在感を発揮するスカートは、穿くだけでおしゃれ度UPを狙えそう。ロゴTやポロトップスなどを合わせて、最旬テイストミックスコーデを楽しんで。